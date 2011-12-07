Как чай в России превратился в национальный напиток

Об этом и многом другом рассказывает экскурсовод казанского Музея чайной культуры Чак-Чай Гузель Миннибаева.Чай в древней АзииРодина чая - Восточная Азия, однако впервые широкое распространение этот напиток получил в Китае. Согласно легендам Поднебесной первооткрывателем чая стал древний эпический герой - император Шень-нун, покровитель земледелия и медицины. Укрепляющее и тонизирующее свойство чая было хорошо известно древним китайцам, которые вначале применяли этот напиток как лекарственное средство.Стоит заметить, что большинство россиян представляют чайное растение скорее как небольшой куст, однако в определенных условиях чай может вырасти в дерево до 10 метров высотой и даже выше. Самое древнее из ныне существующих чайных деревьев, которое растет в китайском заповеднике, достигло возраста около 2700 лет и роста более 25 метров. Называют его незатейливо: «Чайное дерево №1». Примечательно, что такое старое дерево продолжает исправно давать урожай, правда, всего около 3 килограммов в год.Из Китая в Японию чай проникает вместе с дзен-буддистами. В Стране восходящего солнца употребление чая превратилось в известную на весь мир чайную церемонию, в которой регламентируются каждое слово и жест. Кстати, японский чай имеет более насыщенный зеленый цвет.За пределами Восточной Азии о чае узнали благодаря монгольским завоевателям. Впрочем, россияне вряд ли бы узнали в том напитке, что пили ханы, привычный нам чай. Куда сильнее он бы напомнил суп: в казане обжаривалось баранье сало, на котором жарилась мука, после чего добавлялось молоко, затем чай. С непривычки такой чай вряд ли покажется вкусным, зато он придавал степнякам сил и согревал в их долгих переходах.Чай в Российской империиНевозможно представить Россию без чая, однако тот оказался в нашей стране немногим больше 300 лет назад - в XVII веке в качестве подарка западно-монгольского Алтын-хана в подарок царю Михаилу Федоровичу. В то время монарх тяжело болел, и чай был рекомендован ему как лекарственное средство для укрепления его здоровья.С того времени из Китая потянулись первые чайные караваны в Россию. Купцы двух стран встречались в городе Кяхта в Бурятии. Расхваливая свой товар, китайские торговцы зазывали возгласом: «Бай хао», подразумевая, что это чай высшего качества, изготовленный из самого дорогого сырья - листовых почек чая. Как несложно догадаться, с легкой руки русских купцов в нашей стране такой чай стал называться байховым.Кстати, с появлением Транссибирской железной дороги чай стал доставляться на поездах. В результате многие потребители чая в России стали замечать, что качество того стало заметно хуже. Оказалось, все дело в том, что в ходе продолжительной транспортировки на лошадях и верблюдах чай успевал созреть в дороге, становясь более качественным.Очевидно, что главный символ российского чаепития - это самовар. Не всем известно, что он пришел в домашнее застолье из сурового солдатского быта, где выполнял роль полевой кухни, в которой бы не использовалось открытое пламя, чтобы не выдать потенциальному противнику позицию наших солдат. В таком самоваре было несколько отделений, в которых готовилось несколько блюд. Домашний самовар избавился от перегородок, став посудой для кипячения воды, а его размеры и формы могли быть совершенно для разных задач. Так, модели «Тет-а-тет» и «Эгоист» предназначались для того, чтобы вскипятить чай для двух человек или одного.Особенно традиция чаепития прижилась среди купечества. По традиции деловые переговоры происходили за столом с чаем, а последнее слово в них оставалось за тем купцом, который последним выйдет из-за стола.Долгое время чай оставался дорогим товаром в России. Так, фунт чая (около 400 граммов) стоил около 2,5 рубля, в то время как пуд ржаной муки - 35 копеек. Неудивительно, что чай стали активно подделывать, добавляя разные травы и подкрашивая смесь. В основе наиболее известной смеси чая-фальсификата было растение иван-чай, которое оказывало одновременно легкий седативный и слабительный эффект на организм.Чай в СССРПервое производство чая в Российской империи, наследником которой стал Советский Союз, было организовано в Грузии. Там же долгое время производилась большая часть советского чая. Впоследствии чай стали выращивать в Азербайджане и Краснодарском крае.Обеспечить все советское население качественным чаем было невозможно, поэтому в скором времени в производство стали идти не только листья, но и стебли чайного растения. Особенно чая не хватало в годы Великой Отечественной войны, когда получил распространение так называемый морковный чай.Впоследствии качество советского чая значительно выросло, появилась система сортов. Широкое распространение получил индийский чай в упаковке со слоном. Впрочем, на самом деле более чем на половину этот чай был грузинским: 55% грузинского, 25% мадагаскарского, 15% индийского и 5% цейлонского чая.Чай в ТатарстанеЧасть китайской торговли чаем проходила и через Казань. Стоит отметить, что в Китае очень ценились кожаные изделия, особенно сапожки, произведенные татарами. Особенность татарского чаепития - крепкий чай, разбавленный молоком. Аналогичным образом пьют чай англичане.Неизменный спутник татарского чаепития - сладости, главное место среди которых занимает чак-чак. По традиции чак-чак следует готовить сразу трем поколениям женщин в семье: самые молодые замешивают тесто, их матери зажаривают в масле, а бабушки поливают медом и сиропом.