Куда из магазинов деваются непроданные вещи?

А не задумывались ли вы, куда девается нереализованный товар - вещи, оказавшиеся никому не нужными? Какова их участь, что с ними происходит?Являясь человеком, знакомым с изнанкой работы продавца-консультанта, я многое могу вспомнить и рассказать.Прежде всего возмущает халатность и безалаберность. Гигантские магазины, где нет порядка и жесткого контроля товарных остатков на складах, просто выбрасывают на ветер свои же деньги!Помнится, работала я с посадочным материалом. Это самое печальное время в моей жизни. Сердце кровью обливалось, когда я видела, как страдают и умирают растения. Заказывали их у поставщика больше, чем требовалось (на всякий случай). Все это теснилось и сплющивалось. То, что не умещалось в зале, отправлялось на хранение в гигантское помещение без окон. Долго мучились полупрозрачные тоненькие стебли! Медленно и трудно желтели листья! Когда растения становились почти мертвыми, их уценяли - последний и мизерный шанс на выживание. Мы с девочками-коллегами постоянно пытались спасти то деревце, то цветочек, пока они не сдались окончательно.- Лен, там жимолость осыпалась уже. Возьмешь?- Возьму. Как раз место под окном есть. А ты, кажется, пионы белые искала. Вон там сидит один, с поникшей головой.- О, хорошо. Забираю.К слову, практически все растения, вызволенные мною из плена гипермаркета, оправились и окрепли. Приезжаю на дачу и радуюсь, видя, как весело и дружно машут они мне своими зелеными ладошками. Особенно люблю белый шиповник. Его я взяла безо всякой надежды получить здоровое растение - просто пожалела. Но кустик окреп, распушился и восхищает обильным цветением и дурманящим ароматом.Иногда товар возвращается поставщику. Непопулярные и невостребованные вещи и саженцы укладываются на паллеты, обматываются стрейч-пленкой и разъезжаются по разным городам. Горшки, елочные игрушки, деревья и кустарники, удобрения... - все что угодно. Поставщик следит за реализуемостью товара и может перенаправить его в тот регион, где именно эти изделия были интересны покупателям согласно статистике продаж. Дальнейшая судьба продукции, которая не пригодилась нигде и никому, мне неизвестна.Если отдел занимается сбытом одежды или обуви, то все остатки прежних коллекций сливаются пестрыми ручьями в озера сток-центров, где хранятся месяцами, постепенно уценяясь.Моя подруга, почти сумасшедшая поклонница аутлетов, чуть ли не ночевала у порога магазинов. Ждала, когда скидки достигнут самой нижней планки в 90%. Вся ее жизнь сводилась к погоне за новыми платьями и туфлями. Шкафы трещали по швам, полки прогибались под тяжестью швейных изделий. Наверное, это какая-то особенная болезнь: погоня за дешевизной. Сейчас она замужем, родила ребенка, но до сих пор мониторит дисконт-центры Казани, хотя и с гораздо меньшим усердием.В случае если магазин не особенно щепетилен в отношении рейтинга своих брендов, часть товара «мигрирует» на рынок, заполняя пространство внутри павильонов и торговых палаток. При условии, что даже там вещи никого не заинтересовали, их утилизируют. Когда я работала администратором магазина одежды, мне почему-то было особенно неловко видеть «свои» джинсы и блузки в руках продавцов на базаре.Второе, чего я до сих пор не могу простить коммерсантам, - излишняя жестокость к невостребованной продукции. Любой предмет, созданный человеческими руками, имеет душу, хранит в себе частицу души творца. Поставщик перестал существовать, одежда морально устарела, обнаружился неучтенный излишек на складе - это повод уничтожить изделия и даже растения, превратив их в ничто. Товар ломают, режут, рвут, давят. До сих пор с ужасом вспоминаю желтоватые блинчики растоптанных луковиц гладиолусов и бесформенные тряпки, минуту назад бывшие фартуками. Сами продавцы и кассиры забрали бы их себе, спасли от растерзания! Но проще и логичнее для хозяина бизнеса избавиться от продукции таким варварским способом.На моей тумбочке возле кровати до сих пор стоят три одинаковые выцветшие фигурки оранжевых лошадей. У них глупые, но счастливые морды. Когда-то стадо этих фарфоровых животных разбили вдребезги ввиду потери ими товарного вида. Я, сама не зная почему, накануне расправы спрятала троицу и вырвала ее из предсмертного хаоса, не пожалев денег и заплатив полную стоимость за статуэтки.Наверное, таким, как я, противопоказано работать в сфере торговли. Я бы нежеланный товар пожертвовала детским домам, приютам и монастырям. Всегда есть люди, которые найдут применение запылившимся и «неугодным» вещам. Для многих даже самая немодная одежда стала бы подарком, а поблекшие предметы интерьера могли бы обрести вторую жизнь в уютных стенах.Один мой знакомый, довольно опытный управляющий магазином, сказал: «Мы обращаемся с товаром так, будто он ничего не стоит. Но тем не менее мечтаем выжать из него максимум прибыли».И я полностью согласна с ним. Вещи не растут на грядках. И мы несем за них определенную ответственность. Надо уважать труд других людей и бережнее относиться к деньгам. Это позволит меньше беспокоиться об убытках и сэкономить на содержании складов и грузоперевозках. И прежде чем избавляться от залежавшейся продукции, имеет смысл подумать, не могла ли она пригодиться кому-нибудь...