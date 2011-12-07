Минстрой РТ озвучил тарифы в области обращения с ТКО для населения

За услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами жители Татарстана будут платить 71,95 рубля с человека в месяц. Что касается ИЖС, сумма составит 78,05 рубля. Об этом стало известно на расширенном заседании коллегии Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.Прежде жители РТ платили за вывоз мусора по 2,8 рубля с квадратного метра.В прошлом году в республике выбрали региональных операторов по обращению с отходами. Так, в восточной зоне мусором будет заниматься ООО «Гринта». В западной зоне, куда входит Казань и еще 21 район республики, — ООО «УК „ПЖКХ“». Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент Татарстана Рустам Минниханов договорился о том, чтобы размер НДС был исключен из нового тарифа на вывоз мусора для жителей республики.«Претерпит изменения инфраструктура обращения с отходами. В обеих зонах планируется создание 41 мусороперегрузочной станции, одного железнодорожного мусороперегрузочного терминала, 11 мусоросортировочных станций, 5 межмуниципальных полигонов ТКО», — заявил на заседании глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин.Кроме того, с текущего года республика начинает делать упор на снижение негативного воздействия на окружающую среду путем уменьшения захороненных объемов.