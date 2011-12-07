Народная артистка Татарстана Зухра Сахабиева об Ильгаме Шакирове: Он был великим учителем

Татарский исполнитель Ильгам Шакиров, скончавшийся накануне на 84-м году жизни, был великим учителем. Об этом ИА «Татар-информ» заявила народная артистка Татарстана Зухра Сахабиева.«Получать знания в учебном заведении — это одно, петь на одной сцене с Ильгамом абый, общаться с ним — еще одна школа. Ильгам абый оставил после себя огромное наследие», — отметила собеседница агентства.Много поколений жителей республики выросло на песнях легендарного Шакирова, призналась исполнительница. Заслуженный артист РСФСР и покойный муж Сахабиевой Хайдар Бигичев признавался, что именно творчество Ильгама Шакирова вдохновило его «встать на этот путь». «Высота, которую держал Ильгам абый, — это такая высота, которую могут удержать лишь немногие, — продолжила народная артистка. — Мы сейчас не должны жаловаться и вздыхать от горя, а молиться за него». Церемония прощания с легендой татарской эстрады состоится в пятницу в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля в Казани. Участие в панихиде по народному артисту РСФСР примет Президент Татарстана Рустам Минниханов.