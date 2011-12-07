Православные готовятся встретить Крещение Господне

Праздничную крещенскую службу в Раифском Богородицком мужском монастыре возглавит митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, передает ИА «Татар-информ». Божественной литургии будет предшествовать всенощное бдение. Ближе к полуночи желающие смогут исповедаться.Затем прихожане во главе с духовенством пройдут крестным ходом к Раифскому озеру, где и совершится великий чин освящения воды. После этого все желающие смогут окунуться в крещенскую иордань.В местах, где оборудованы иордани для крещенского купания, будут дежурить сотрудники полиции, медики, инспекторы ГИМС, спасатели и пожарные. Освящение воды пройдет с 10.00 до 12.00 в купели часовни возле храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» (ул. 5-я Кадышевская, 12), на озере Верхний Кабан со стороны дома №54 по ул. Борисковской и около кафе «Сокол», а также на Волге у Никольской церкви в поселке Красная Горка, сообщает пресс-служба мэрии Казани.Сотрудники МЧС проводят проверку толщины льда во всех местах проведения крещенского купания, сообщается на сайте ведомства. Замер льда на реке Казанке у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя показал, что массовый выход на лед здесь небезопасен из-за неоднородной его структуры и недостаточной толщины. Вопрос проведения там крещенского купания пока обсуждается. Проверка толщины льда будет проводиться сотрудниками МЧС по всем местам проведения крещенского купания в городах и районах Татарстана до 19 января. В зависимости от результатов замера 18 января будут даны рекомендации по количеству людей, которые могут одновременно находиться на льду.Главное управление МЧС России по РТ напоминает о мерах безопасности при проведении обряда крещенского купания.Не рекомендуется:купание без представителей спасательных служб и медиков;нырять в воду непосредственно со льда; купание группой более трех человек; подъезжать к купели на автотранспорте.Рядом с прорубью на льду одновременно не должны находиться более 20 человек.Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.К проруби нужно подходить без спешки в нескользкой и легко снимаемой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не ныряйте в прорубь вперед головой - это может привести к шоку от холода.Не находитесь в проруби более минуты во избежание общего переохлаждения организма.При опускании на дно в небольшой проруби можно не рассчитать траекторию при всплытии и удариться головой об лед.При выходе из проруби не держитесь непосредственно ладонями за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и, опершись о поручни, быстро и энергично подняться.Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно: сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь.После купания следует хорошенько растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду. После этого рекомендуется выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов, подготовленный заранее в термосе.Погружение в воду зимой противопоказано людям при острых и хронических (в стадии обострения) заболеваниях.