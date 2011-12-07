Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной Ильгама Шакирова

Руководство Татарстана выразило соболезнования в связи с кончиной выдающегося представителя татарской музыкальной культуры, народного артиста РФ и РТ, лауреата Государственной премии РТ им. Г. Тукая Ильгама Шакирова. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Президента РТ.«Общественность республики понесла невосполнимую утрату», — говорится в некрологе.Ильгам Шакиров скончался 16 января на 84-м году жизни. Он завоевал признание миллионов слушателей, пропагандируя татарское национальное музыкальное искусство.«С именем Ильгама Шакирова связана целая эпоха в татарской музыкальной культуре. Его творчество любимо многими поколениями и является эталоном татарского вокального исполнительского искусства», — отмечается в некрологе.Певца называют национальным достоянием и гордостью татарского народа. Светлая память об Ильгаме Шакирове будет вечно жить в сердцах татарстанцев.Свои подписи под некрологом поставили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер РТ Василь Шайхразиев и другие высокие лица республики.