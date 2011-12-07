Волонтерами WorldSkills Kazan 2019 станут сто иностранцев

В 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 примут участие 3,5 тыс. волонтеров, в том числе 3 тыс. волонтеров из Казани и Татарстана, 400 волонтеров из других регионов России, а также 100 иностранцев.Заявки на участие в мировом чемпионате подали 14 тыс. 277 волонтеров из 89 стран мира. На одно место волонтера претендует четыре кандидата. При этом самому опытному волонтеру исполнился 81 год, а самому юному – всего 14 лет.Добровольцы будут задействованы на 93 различных позициях в более чем 20 функциональных направлениях. Например, это «Волонтер соревновательной площадки», «Волонтер сервисов для зрителей», «Волонтер-атташе» или «Волонтер церемонии».