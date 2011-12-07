Минздрав РТ: Чаще всего обморожение люди получают в состоянии алкогольного опьянения

Доктора Набережных Челнов сообщили об увеличении выездов бригад скорой помощи почти на 50%. Особое внимание татарстанцев медики решили обратить на опасность переохлаждения.

Как пояснили в республиканском Минздраве, чаще всего обморожение люди получают в состоянии алкогольного опьянения. Это происходит потому что алкоголь даёт ложную информацию о согревании организма. Так, человек замерзает быстрее, получая серьезные обморожения, которые могут привести к ампутации конечностей или к трагическому исходу.

Понять первый признак его можно по бледности кожи и по потери ее чувствительности, возможно при покалывании или жжении. Чтобы согреть отмороженную конечность, врачи рекомендуют завернуть ее в шерстяную одежду. Растирать снегом ее при этом строго запрещено, поскольку такой способ приведет к повреждению мелких сосудов на отмороженных тканях. Алкоголь также противопоказан. Лучше замерзшему выпить горячего чая.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что врачи ДРКБ рассказали, как правильно кататься на «ватрушках» и не получить ушибы. Различные травмы головы за новогодние праздники получили почти 200 юных татарстанцев.



