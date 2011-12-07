Казанцы пришли на помощь мужчине, лежащему на улице без сознания

В Казани на пр. Ибрагимова прохожие пришли на помощь мужчине, лежащему без сознания, сообщает «Татарстан-24». По словам очевидцев, неизвестный некоторое время находился на снегу, что чревато переохлаждением. Его заметили двое прохожих, которые сразу вызвали бригаду медиков. Врачи скорой помощи госпитализировали гражданина.