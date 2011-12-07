Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом»

Президент РТ Рустам Минниханов в субботу встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба. Такая встреча традиционно проходит перед началом плей-офф КХЛ. Также в ней приняли участие президент хоккейного клуба Наиль Маганов и министр спорта республики Владимир Леонов. Глава Татарстана пожелал команде в плей-офф везения и чтобы не было травм.