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Рустам Минниханов встретился с «Ак Барсом»

Президент РТ посетил клубную базу.
Президент РТ Рустам Минниханов в субботу встретился с руководством, тренерским штабом и игроками «Ак Барса», сообщает пресс-служба клуба. Такая встреча традиционно проходит перед началом плей-офф КХЛ. Также в ней приняли участие президент хоккейного клуба Наиль Маганов и министр спорта республики Владимир Леонов. Глава Татарстана пожелал команде в плей-офф везения и чтобы не было травм.
КВ
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