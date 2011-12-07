В Нижнекамске подростки сорвали со школы государственные символы РФ и РТ

Четверо подростков в Нижнекамске сорвали со школы флаги РФ и РТ, а также повредили камеру наружного наблюдения, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Преступление произошло в понедельник, 11 февраля, вечером. Молодые люди, забравшись на мусорный бак, сорвали флаги РФ, РТ и стяг с символикой Нижнекамского района. Полицейские задержали 4-х подозреваемых. Трое из них 2002 года рождения, один на год старше. Сорванные флаги изъяты по месту их проживания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».