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Мэр Челнов поручил исполкому проконтролировать работу частных перевозчиков

Частные перевозчики обслуживают все муниципальные маршруты города.
Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил исполкому проконтролировать работу частных перевозчиков, которые заменили автобусы на всех муниципальных маршрутах города. Об этом он заявил на деловом понедельнике, сообщает портал Chelny-biz.«С учетом изменений в транспортном обслуживании, замены перевозчика взять на контроль работу частных перевозчиков, которые встали по шести маршрутам», — обратился градоначальник к исполкому.Кроме того, Магдеев поручил в течение 90 дней найти перевозчиков с автобусами с большей вместимостью и вернуть их на данные маршруты. Мэр попросил обратить особое внимание на новые микрорайоны и откорректировать там маршрутную сеть.Ранее МУП «Электротранспорт» Челнов вернуло 190 автобусов, купленных в лизинг, «КАМАЗу» по условиям соглашения.
КВ
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