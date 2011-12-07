В 6 детских садах РТ работают консультационные центры

В 2019 году в шести детских садах Татарстана открылись консультационные центры. Данные образовательные учреждения вошли в число победителей федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Он реализуется по линии национального проекта «Образование». На территории Казани они функционируют в ДОУ № 151 и 403. Консультационные центры оказывают поддержку родителям в вопросах воспитания, развития, образования детей. За прошлый год консультации посетили более 120 тысяч человек.