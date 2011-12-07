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В Казани появится мемориал энергетикам-фронтовикам

Объект воздвигнут к 75-летию Победы.
К 75-летию Победы в Казани откроют мемориал энергетикам, которые участвовали в боевых действиях и трудились в тылу в годы ВОВ. Об этом рассказал ректор КГЭУ, депутат Госсовета РТ Эдвард Абдуллазянов.По его словам, подобных мемориалов нет и ученый совет ВУЗа, при поддержке энергетических компаний, решил открыть его на территории КГЭУ. В настоящее время идет анализ архивных документов, подготовка эскиза и выбор места под размещение объекта.Ранее стало известно, когда ветераны получат единовременную выплату к 75-летию победы.
КВ
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