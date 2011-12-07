Казанские ученые создали технологию утилизации и хранения природного газа

Попутный газ при добыче нефти сейчас обеспечивает 24% мирового потребления энергии. Однако его сжигание наносит заметный экологический вред окружающей среде. Кроме того, необходимо обеспечивать его правильную транспортировку и хранение, исключающую возможность утечек.

Инновационной разработкой, имеющей высокую перспективу внедрения, является гидратная технология утилизации, транспортировки и хранения этого попутного нефтяного газа. Ее разработали учеными Научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», головным вузом которого является Казанский федеральный университет, сообщает пресс-служба вуза.

Суть разработки — создание реагента, с помощью которого можно управлять процессами образования и разложения газовых гидратов. Это поможет повысить уровень утилизации ПНГ и его более эффективное использование.

Созданный казанскими учеными реагент имеет большие перспективы — он станет важным компонентом для разработки сложнейших месторождений, в том числе на шельфе.