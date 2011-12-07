В Казани зарегистрировано еще 37 заболевших коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 65 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них один случай — завозной, 64 — контактные. 21 человек госпитализирован, 44 получают лечение на дому», — сказано в сообщении.

Среди заболевших: одному — нет 18 лет, восьми- от 18 до 30 лет, 22-м — от 30 до 50 лет, семи — от 50 до 60 лет, 18-ти — от 60 до 70 лет, пяти — от 70 до 80 лет, четырем — от 80 до 90 лет.

Больше всего новых заболевших традиционно выявили в Казани (37), девять — в Зеленодольске, пять — в Нурлатском районе. От трех до одного — еще в 10 районах республики.

Всего, по данным на 17 февраля, в Татарстане зарегистрировано 17 367 случаев COVID-19. 13 874 — выздоровели (+92 за сутки).

Провакцинировано 53 487 человек (+5 283 за сутки), 9 455 человек из них получили вторую дозу вакцины.