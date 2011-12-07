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56-летняя жительница Татарстана отдала свои сбережения лжецелителям

56-летняя бугульминка обратилась в дежурную часть ОМВД России по Бугульминскому району с заявлением о том, что пострадала от действий мошенников, объявивших себя экстрасенсами.
По данным пресс-службы МВД по РТ 27 февраля текущего года женщина  смотрела телепередачу об экстрасенсах и решила воспользоваться услугами последних, позвонив по телефону, указанному на экране.Оператор назвал себя помощником экстрасенса и предложил женщине перевести деньги на указанные ей счета, обещав избавить ото всех невзгод и проблем. Пожилую женщину убедили никому не сообщать о том, что она обратилась за помощью к людям со сверхъестественными способностями. Связь со лжецелителями прервалась после того, как пострадавшая перевела на их счета 87000 рублей. Общая сумма денежных средств, которых лишилась бугульминка, составляет 105 519 рублей.
КВ
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