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Пьяный бугульминец лишил жизни подростка, вставшего на защиту матери друга

В Бугульме задержан местный 51-летний житель. Он подозревается в убийстве 16-летнего юноши.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, накануне подозреваемый и его знакомая употребляли алкоголь. Между собутыльниками вспыхнула ссора. На шум явились сын женщины и его приятель, находившиеся в соседней комнате. Подростки встали на защиту женщины. В конечном итоге подозреваемый напал на юношей с ножом и нанес им несколько ножевых ранений. Друг раненого юноши, проживающего с матерью в квартире, где произошло преступление, от полученных травм скончался.
КВ
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