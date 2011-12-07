Пьяный бугульминец лишил жизни подростка, вставшего на защиту матери друга

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, накануне подозреваемый и его знакомая употребляли алкоголь. Между собутыльниками вспыхнула ссора. На шум явились сын женщины и его приятель, находившиеся в соседней комнате. Подростки встали на защиту женщины. В конечном итоге подозреваемый напал на юношей с ножом и нанес им несколько ножевых ранений. Друг раненого юноши, проживающего с матерью в квартире, где произошло преступление, от полученных травм скончался.