Шайхразиев не исключает, что будет создан четвертый вариант Стратегии развития татарского народа

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев не исключает, что будет создан четвертый вариант эскиза Стратегии татарского народа, учитывающий предложения активистов. Об этом он рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«Недавно мы выставили на нашем сайте третий эскиз, то есть мы каждый раз совершенствуем его, учитывая мнения и специалистов, и обычных людей. Это не три разных эскиза. Первый мы уже утилизировали. Второй был выработан на примере первого и потом сошел на нет, потому что третий приняли. Я думаю, что, возможно, это еще не последний вариант эскиза», — сказал вице-премьер республики.Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев не исключает, что будет создан четвертый вариант эскиза Стратегии татарского народа, учитывающий предложения активистов. Об этом он рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».«Недавно мы выставили на нашем сайте третий эскиз, то есть мы каждый раз совершенствуем его, учитывая мнения и специалистов, и обычных людей. Это не три разных эскиза. Первый мы уже утилизировали. Второй был выработан на примере первого и потом сошел на нет, потому что третий приняли. Я думаю, что, возможно, это еще не последний вариант эскиза», — сказал вице-премьер республики.