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Андрей Большаков о послании Путина Федеральному Собранию: «Его большая часть будет посвящена проблемам по выходу из пандемии»

Выступление президента РФ перед Федеральным собранием запланировано на 21 апреля.

Эксперт из Татарстана Андрей Большаков предположил, о чем будет говорить президент РФ в своем послании к Федеральному Собранию.

«Представляется, что его большая часть будет посвящена проблемам и мероприятиям по выходу из пандемии, решению внутренних экономических проблем. Однако тяжелая международная обстановка может заставить Путина говорить и о международных проблемах», — сказал завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков на площадке Экспертного клуба.

Послание Путина Федеральному Собранию запланировано на 21 апреля.

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