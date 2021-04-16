Время для посадок: биолог рассказала, когда сеять семена

Древние землепашцы не знали популярного нынче лунного календаря, зато в их распоряжении была народная мудрость. Большинство примет связано с посевом хлеба, но и огородная «овощь» не оставалась без внимания. Неплохо и нам прислушаться к народной мудрости.

Что говорит народная мудрость

Лишь только зацветет в лесах фиалка, а в садах распустится вишня, сеяли укроп и петрушку. Едва зацветали клен и осина, в прогревшуюся, но еще влажную землю опускали семена свеклы. Тыкву высаживали, когда зацветала яблоня. А коли распустился дуб — сеяли горох. Наши предки считали, что сажать картофель можно в пору цветения черемухи. А начнут осыпаться лепестки цветков яблони и зацветут одуванчики — придет пора высевать огурцы. Но современным огородникам-любителям хочется конкретики. Однако точную дату посева той или иной культуры указать невозможно! Остается запастись терпением и… термометром.

Что советует термометр

Семена таких холодостойких культур как горох и бобы прорастают при 2 — 6˚С. Растения переносят кратковременные заморозки. Фасоль более теплолюбива — ее семена загнивают в холодной и влажной почве. Всходы появляются лишь при 15˚С и гибнут при малейшем морозе.

Семена капусты могут прорасти даже при 3˚С. Взрослые растения переносят заморозки до -7˚С. Терпит кратковременные заморозки и закаленная рассада, но, если холода затягиваются, появляются цветоносы.

Семена моркови прорастают при 4˚С. Всходы выдерживают кратковременное понижение температуры до -4˚С, взрослые до -7˚С при условии, что температура почвы не ниже 0˚С.

Укроп, петрушка, сельдерей и шпинат прорастают при 2 — 4˚С. Всходы выдерживают непродолжительные заморозки до -4˚С.

Редис, редьку, репу можно сеять при 8˚С. Всходы переносят и -4˚С, но при длительном воздействии холода и перепадах температуры растения выбрасывают стрелки. Та же проблема у свеклы. Поэтому сеют эту культуру, только когда почва прогреется до 6˚С, обработанными, но не проклюнувшимися семенами.

Дружные всходы огурцов появляются при температуре почвы 13 — 15˚С. Заморозков не переносят вовсе. При 8˚С семена в грунте загнивают, подросшие растения гибнут от болезней.

Кабачки, патиссоны и тыквы еще более теплолюбивы. Семена прорастают при 10˚С, мороза не терпят.

Южане дыня и арбуз прорастают при 16 — 18˚С. Едва температура опустится ниже 15˚С, перестают расти, а при 0˚С гибнут. Понятно, что при таких требованиях даже районированные сорта в нашем регионе можно вырастить только через рассаду и (хотя бы на первых порах) под укрытием.

То же касается перца, томата и баклажана — у нас их также выращивают через рассаду. Поэтому с температурой для всходов особых трудностей не возникает. Главное не поторопиться, и высадить рассаду, когда минует угроза возвратных заморозков. При 13˚С процессы в растениях перца и баклажана замедляются — они останавливается в росте, опадают цветы и завязи. При 0,5˚С гибнут. Томаты гибнут, когда градусник опускается за отметку 2˚С.

Малотребователен к теплу лук, но при длительном воздействии низких температур склонен к стрелкованию. Чернушка прорастает при 7˚С. Семена лука-батуна — при 3˚С. Оптимальны для семян, роста и развития все же условия от 15 — 24˚С.

Что рекомендует биолог

Честно говоря, ловить все эти температурные нюансы огороднику выходного дня трудно, да и ни к чему. Достаточно дождаться, когда в дневное время температура почвы на глубине 8 см достигает 8 градусов. А для того, чтобы подстраховаться, использовать сухие семена. Они набухают постепенно и прорастут, когда наступят благоприятные условия. А еще лучше — применить смешанный посев сухих, намоченных и проросших семян. В случае возвратных холодов ранние всходы погибнут, а более поздние из сухих — сохранятся.

Но если в вас все же зазвучит голос предков, возьмите горсть земли, сожмите в кулаке и уроните комок с высоты около одного метра. Если комок не рассыпался — почва еще слишком влажная, не спешите с посевами и посадками. Комок образуется, а при падении рассыпается на части — почва достигла идеального уровня физической спелости, пора сеять. А вот если комок не образуется, почва рассыпается в руках — время упущено, весенняя влага из почвы ушла, и перед посевом потребуется полив.