Работники СМИ посадили деревья в сквере напротив здания Союза журналистов РТ

В благоустройстве «Аллеи журналистов» участвовали и «Казанские ведомости». Напомним, эта аллея появилась осенью прошлого года. Тогда журналисты посадили 30 деревьев: 20 березок, 5 елочек и 5 кленов. Добрую традицию решили продолжить и в этом году. В итоге в сквере появилось более 200 кустарников снежноягодника, березы и рябинки. Посадочный материал выделило МУП трест «Горводзеленхоз», а его специалисты помогли провести озеленение по всем правилам.

Природоохранную акцию, приуроченную ко Дню посадки леса, открыла председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. Она подчеркнула ее важность и отметила энтузиазм, с которым журналисты подошли к делу.

- Я очень рада, что журналисты так живо откликнулись на нашу акцию. Мы планируем превратить эту территорию в красивый, ухоженный сквер. Поэтапно работаем над этим: в прошлом году высадили деревья, затем следили и ухаживали за ними, наблюдали, как они растут. Все деревья выжили. Сейчас продолжаем работу по облагораживанию территории.

В июне журналисты планируют посадить на клумбе в сквере многолетние цветы, сообщила одна из организаторов акции - начальник службы национального вещания ГТРК «Татарстан» Лия Загидуллина.