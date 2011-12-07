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Абсолютным чемпионом России по креативной математике стала 4-летняя жительница Казани

В соревнованиях приняли участие ребята из 20 городов страны.

В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого состоялись Всероссийские соревнования по креативной математике.

Их абсолютным чемпионом стала четырёхлетняя девочка из Казани – Ивиан Курамшина. Обучением будущей чемпионки занималась казанская преподавательница Алсу Шаяхметова.

В интеллектуальных состязаниях в нескольких возрастных группах сошлись жители 20 городов России. Креативная математика учит нестандартному решению задач, способствует развитию пространственного и логического мышления.

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