Абсолютным чемпионом России по креативной математике стала 4-летняя жительница Казани

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В Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра Великого состоялись Всероссийские соревнования по креативной математике.
Их абсолютным чемпионом стала четырёхлетняя девочка из Казани – Ивиан Курамшина. Обучением будущей чемпионки занималась казанская преподавательница Алсу Шаяхметова.
В интеллектуальных состязаниях в нескольких возрастных группах сошлись жители 20 городов России. Креативная математика учит нестандартному решению задач, способствует развитию пространственного и логического мышления.