Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Двоих пострадавших во время трагедии в казанской гимназии детей выписали из ДРКБ

В больницах города остается еще 13 человек.

Из детской республиканской клинической больницы выписали двоих детей, которые пострадали во время трагедии в гимназии № 175. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«Из 23 госпитализированных человек, 8 проходит реабилитацию в федеральных медицинских центрах. В больницах города остается 13 человек, из них двое выписано из ДРКБ», — сказал Метшин.

Ранее сообщалось, что из ДРКБ выписали мальчика, который был госпитализирован с сотрясением головного мозга. 

КВ
Лента новостей