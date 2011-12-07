Двоих пострадавших во время трагедии в казанской гимназии детей выписали из ДРКБ

Из детской республиканской клинической больницы выписали двоих детей, которые пострадали во время трагедии в гимназии № 175. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«Из 23 госпитализированных человек, 8 проходит реабилитацию в федеральных медицинских центрах. В больницах города остается 13 человек, из них двое выписано из ДРКБ», — сказал Метшин.

Ранее сообщалось, что из ДРКБ выписали мальчика, который был госпитализирован с сотрясением головного мозга.