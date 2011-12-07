Эксперты из РТ о рассказали том, как общество «Знание» сможет повысить грамотность молодёжи в онлайне

Владимир Путин призвал реорганизовать работу общества «Знание», перезапустить ее в онлайн. Члены Экспертного клуба высказались, как общество «Знание» сможет повысить грамотность молодёжи в онлайне.

Заместитель директора Дома Дружбы народов Татарстана Анастасия Исаева считает, что в связи с антироссийской пропагандой, существующей на некоторых ресурсах в Интернете, необходимо научить людей чувствовать, где правда, а где ложь.

По словам Председатель Молодежного правительства РТ Аллы Абросимовой, переход «Знания» на онлайн-платформу как раз сочетается с главным трендом нынешнего поколения – сбор новой информации в интернете.

Но Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров отметил, что работа общества «Знание» всё же не станет ограничиваться только «онлайн» режимом. Новая информация будет поступать и в очном формате.

По мнению Советника ректора КИУ по стратегическим инициативам Олега Агапова, вероятно организация сможет преодолеть существующий в российском обществе «цифровой разрыв».