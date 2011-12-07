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Ежедневно после стрельбы в казанской гимназии к психологам обращаются более 300 человек

Принимают пострадавших, нуждающихся в психологической помощи, на базе школы № 174.

Ежедневно после стрельбы в казанской гимназии к психологам обращаются более 300 человек. Принимают пострадавших на базе школы № 174, сообщила ее директор Аида Ибрагимова.

Руководитель отметила, что все дни на базе учреждения со взрослыми и детьми, которые нуждаются в психологической помощи, работали психологи МЧС, а также специалисты центров «Росток» и «Доверие».

«Ежедневно принималось более 300 детей и родителей. Я думаю, что эта работа продолжится», — сказала она. Для этого, по ее словам, в школе выделено два кабинета.

С сегодняшнего дня учебу в школе № 174 продолжили свыше 100 учеников казанской гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба.

КВ
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