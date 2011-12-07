Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

ФАС России: Предельная отпускная цена на «Спутник Лайт» составит 342,36 рублей

Вакцина поступит в гражданский оборот после регистрации цены.

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на одну дозу вакцины «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рублей без НДС, сообщается на сайте ведомства.

«Вакцина „Спутник Лайт“ является аналогом первого компонента „Гам-КОВИД-Вак“. Она станет четвёртой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекци», — сказано в тексте сообщения.

На сегодняшний день россияне могут сделать прививку от COVID-19 тремя двухкомпонентными вакцинами. На них в ФАС России были также установлены предельные цены: на «Спутник V» — 866,81 руб., на «ЭпиВакКорона» — 842,02 руб., а на «КовиВак» — 866 руб.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

КВ
Лента новостей