ФАС России: Предельная отпускная цена на «Спутник Лайт» составит 342,36 рублей

Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену на одну дозу вакцины «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рублей без НДС, сообщается на сайте ведомства.

«Вакцина „Спутник Лайт“ является аналогом первого компонента „Гам-КОВИД-Вак“. Она станет четвёртой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекци», — сказано в тексте сообщения.

На сегодняшний день россияне могут сделать прививку от COVID-19 тремя двухкомпонентными вакцинами. На них в ФАС России были также установлены предельные цены: на «Спутник V» — 866,81 руб., на «ЭпиВакКорона» — 842,02 руб., а на «КовиВак» — 866 руб.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.