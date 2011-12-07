Фестивали, йога и спорт: стала известна культурная программа в парках Казани

В столице Татарстана парки начали свою активную работу. Уже сейчас начал действовать беговой клуб в Горкинско-Ометьевском лесу, а 18 мая на набережной озера Кабан начнутся утренние занятия йогой. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» Роберт Гарипов.

«В этом году летняя программа в общественных пространствах города стартовала с 15 мая и продлится до 15 сентября. Нас ждут разные проекты: образовательные, гастрономические, творческие, языковые спортивные и культурные», — сказал Гарипов.

По его словам, первым крупным событием стал запуск ежегодного проекта «Общественный огород» в Горкинско-Ометьевском лесу. Горожане приняли участие в посадке цветов, овощей и ягод. За растениями будут ухаживать в течение всего лета, а осенью соберут урожай.

«В парках Казани уже стартовали и спортивные занятия. В субботу в Горкинско-Ометьевском лесу начал работу беговой клуб, а завтра на набережной озера Кабан начинаются традиционные занятия йогой», — отметил Гарипов.

Он добавил, что большое спортивное направление в парках будет реализовано с программой «Зеленый фитнесс». На территории 10 парков города еженедельно будут проходить обще доступные тренировки по йоге, скретчингу, зумбе и беговые и силовые тренировки.

Также уже в ближайшие дни в Горкинско-Ометьевском лесу стартует третий фестиваль еды «Гриль-фест», он пройдет 29 и 30 мая с 12:00 до 20:00.

Традиционно в июле в центральном парке имени Горького состоится летний Большой фестиваль мороженого.

Подробнее о насыщенной программе в парках города «Казанские ведомости» сообщали ранее.