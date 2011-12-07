Казанскую гимназию №175 капитально отремонтируют с учетом мнения родителей

Капитальный ремонт казанской гимназии №175 проведет с учетом мнения родителей и психологов. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«Как только правоохранители закончат работу в школе, мы вместе с родителями и психологами обязательно обсудим восстановление школы», — сказал мэр столицы РТ.

Ранее сообщалось, что что Министерство строительство Татарстана будет восстанавливать школу, ученики на время ремонта будут переведены в другое образовательное учреждение.