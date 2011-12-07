Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанскую гимназию №175 капитально отремонтируют с учетом мнения родителей

К ремонтным работам власти города планируют приступить после того, как там завершатся следственные мероприятия.

Капитальный ремонт казанской гимназии №175 проведет с учетом мнения родителей и психологов. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал мэр города Ильсур Метшин.

«Как только правоохранители закончат работу в школе, мы вместе с родителями и психологами обязательно обсудим восстановление школы», — сказал мэр столицы РТ.

Ранее сообщалось, что что Министерство строительство Татарстана будет восстанавливать школу, ученики на время ремонта будут переведены в другое образовательное учреждение. 

КВ
Лента новостей