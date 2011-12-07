Лесники Татарстана перешли на круглосуточный режим работы

В связи с приходом аномальной жары инспекторы лесничеств Татарстана перешли на круглосуточный режим работы. Как сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов, приказ Министром лесного хозяйства РТ уже подписан, а лесники уже работают в усиленном режиме.

Сообщается, что с 14 по 26 мая в лесных зонах ограничен въезд всех видов транспортных средств. Также ограничено пребывание людей. Нарушение правил безопасности в лесах влечёт за собой штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если нарушение стало причиной возникновения пожара, то виновному будет предъявлена 261 статья Уголовного кодекса РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Штраф в таком случае будет предусмотрен от 500 тыс. до 1 млн рублей.