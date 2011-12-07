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Минсельхоз: Из-за позднего сева сахарной свеклы возможно подорожание сахара

В первую очередь сахар будут продавать крупным торговым сетям.

Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут предупредила о возможном подорожании сахара. Об этом с ссылкой на совещание с ее участием передаёт «Коммерсантъ».

На встрече с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков Лут сообщила, что в этом году посев сахарной свеклы идет с отставанием. А поскольку 1 июня еще и завершается срок действия соглашения о фиксации цен на сахар, в этом году стоимость может измениться. Она добавила, что в первую очередь ведомство будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар крупным торговым сетям.

Сейчас в Минсельхозе рассматривают создание интервенционного фонда, а также для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен планируют утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта.

Согласно документу о стабилизации цен на сахар, подписанному Минпромторгом, Минсельхозом и крупнейшими российскими ретейлерами, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, а в рознице — не более 46 рублей. 

КВ
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