Минсельхоз: Из-за позднего сева сахарной свеклы возможно подорожание сахара

Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут предупредила о возможном подорожании сахара. Об этом с ссылкой на совещание с ее участием передаёт «Коммерсантъ».

На встрече с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков Лут сообщила, что в этом году посев сахарной свеклы идет с отставанием. А поскольку 1 июня еще и завершается срок действия соглашения о фиксации цен на сахар, в этом году стоимость может измениться. Она добавила, что в первую очередь ведомство будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар крупным торговым сетям.

Сейчас в Минсельхозе рассматривают создание интервенционного фонда, а также для бесперебойных поставок и сохранения стабильных цен планируют утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта.

Согласно документу о стабилизации цен на сахар, подписанному Минпромторгом, Минсельхозом и крупнейшими российскими ретейлерами, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, а в рознице — не более 46 рублей.