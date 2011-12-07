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Первый участок второй линии метро в Казани будет достроен через шесть лет

Участок, куда войдут четыре станции метро, соединит улицу Фучика с улицей Академика Арбузова.

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство первого участка второй линии казанского метрополитена. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Протяжённость второй линии составит около 20 км, линия охватит 12 станций с возможностью пересадки на первую линию и на электропоезда Арского направления.

«Провозная способность линии в первый период эксплуатации составит 6,6 тыс. человек в час, при дальнейшем развитии — 9,2 тыс. человек», — отмечается в сообщении Главгосэкспертизы.

Первый участок метро соединит улицу Фучика с улицей Академика Арбузова. Его протяженность составит 5,75 км. На нём построят четыре станции: «Улица Юлиуса Фучика» с 4 выходами, «10-й микрорайон» с 4 выходами, «100-летие ТАССР» с 6 выходами и «Улица Академика Сахарова» 3 выходами на поверхность.

Станции будут строить открытым способом. Посадочные платформы новых станций спроектированы под пятивагонные составы.

Планируется ввести участок в эксплуатацию через шесть лет. А в соответствии с Генпланом Казани до 2040 года должно появиться 26 новых станций метро.

КВ
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