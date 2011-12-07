Сбор завершается: для пострадавших в гимназии №175 собрали более 73 млн

Завершается сбор средств для пострадавших в результате вооружённого нападения на казанскую гимназию № 175, открытый 11 мая. На 14:00 сегодня, 17 мая собрано более 73 млн рублей, сообщили организаторы сбора — Сбер и Российский Красный Крест.

Сейчас ведётся выяснение потребностей пострадавших и их семей. Средства будут направлены на реабилитацию и адресную помощь семьям, а также на отдых и санаторно-курортное лечение, сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

«При необходимости, погибшим в этой трагедии, будут установлены памятники. В долгосрочном периоде школьникам и педагогам будет оказываться психосоциальная поддержка, а в гимназии №175 планируем создать рекреационные зоны и комнаты психологической разгрузки", — уточнил Савчук

Отчёт о расходовании средств будет доступен на сайте Российского Красного Креста. Савчук также напомнил, что прорабатывается вопрос с Правительством Татарстана и банками о помощи пострадавшим в погашении кредитов.

Рустам Минниханов выразил благодарность группе Сбербанк и Российскому Красному Кресту за помощь,



