Татарстанские школьники могут отправиться в путешествие на побережье Новой Гвинеи

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Автору лучшего эссе о лингвистическом, этнографическом, биологическом и других исследованиях предоставится возможность отправится в путешествие с учёными к берегам Миклухо-Маклая (Новая Гвинея).
Для участия в конкурсе приглашаются татарстанские школьники. Результаты будут обнародованы 17 июля, сообщает пресс-служба фонда им. Н. Н. Миклухо-Маклая.
Сообщается, что мероприятие пройдёт в рамках всероссийского конкурса «Экспедиция трех веков», который приурочен к 175-летию со дня рождения путешественника Миклухо-Маклая.
В своей конкурсной работе участнику предстоит обосновать цель экскурсии, определить место ее проведения, состав, экипировку экипажа и указать предположительные результаты.