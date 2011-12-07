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Татарстанские школьники могут отправиться в путешествие на побережье Новой Гвинеи

Мероприятие проходит в рамках всероссийского конкурса «Экспедиция трех веков».

Автору лучшего эссе о лингвистическом, этнографическом, биологическом и других исследованиях предоставится возможность отправится в путешествие с учёными к берегам Миклухо-Маклая (Новая Гвинея).

Для участия в конкурсе приглашаются татарстанские школьники. Результаты будут обнародованы 17 июля, сообщает пресс-служба фонда им. Н. Н. Миклухо-Маклая.

Сообщается, что мероприятие пройдёт в рамках всероссийского конкурса «Экспедиция трех веков», который приурочен к 175-летию со дня рождения путешественника Миклухо-Маклая.

В своей конкурсной работе участнику предстоит обосновать цель экскурсии, определить место ее проведения, состав, экипировку экипажа и указать предположительные результаты.

КВ
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