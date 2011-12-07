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В этом году в Татарстане будут благоустроены 57 парков и скверов

На эти цели выделят 1,95 млрд рублей.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», в этом году в Татарстане планируется благоустроить 57 парков и скверов на сумму 1,95 млрд рублей, сообщает Минэконом РТ.

Сообщается, что строительные работы уже ведутся в Нижнекамском, Бавлинском, Заинском, Альметьевском, Аксубаевском, Елабужском, Балтасинском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Муслюмовском, Тукаевском, Сармановском, Черемшанском муниципальных районах.

Напомним, что проголосовать за общественные территории можно до 30 мая включительно. Голосование открыто на Портале госуслуг Татарстана и в мобильном приложении «Услуги РТ».

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