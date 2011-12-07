В Казани прошел семинар амбассадоров Всероссийского конкурса «Твой Ход»

В Казани провели семинар Всероссийского конкурса «Твой Ход» для лидеров студенческих сообществ. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

«На семинаре были организованы групповые коучинги, презентационные квизы, нетворкинг-сессии, деловые игры и тренировки. Амбассадоры получили навыки публичных выступлений и управления командой, обсудили совместную работу и механику взаимодействия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 200 ребят получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топ-победителей — дополнительно гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза.

Организаторами Всероссийского конкурса «Твой Ход» выступают АНО «Россия — страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма.