В Турции начали смягчать коронавирусные ограничения

В Турции в силу вступило распоряжение о смягчении коронавирусных ограничений. С сегодняшнего дня начало комендантского часа сдвинули с 19:00 на 21:00.

Локдаун в стране был введен 29 апреля. Согласно нему, выходить на улицы гостям и жителям Турции нельзя было с 19:00 до 5:00 часов утра. При этом отказавшиеся от вакцинации граждане в возрасте 65 лет и старше могут выходить на улицу только с 10:00 до 14:00 в будние дни.

Известно, что ежедневный комендантский час сохранится до 1 июня. В выходные дни на данный момент продуктовые магазины открыты с 10:00 до 17:00. Рестораны и кафе работают только на вынос и на доставку. Торговые центры и магазины осуществляют продажу товаров с 10:00 до 20:00 в будни.

Отмечается, что эти ограничения не распространяются на туристов. Однако иностранцы, имеющие вид на жительство, обязаны их соблюдать. Ранее в России до 1 июня отменили авиасообщение с Турцией.