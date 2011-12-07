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Врачи экстренно проводят операцию водителю попавшего в ДТП трамвая, чтобы спасти ему ногу

Столкновение двух трамваев произошло сегодня утром напротив ТЦ «Мегга Мебель» в Казани.

Врачи экстренно проводят операцию водителю трамвая, чтобы спасти ему ногу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. 

Напомним, столкновение трамваев произошло сегодня утром напротив ТЦ «Мегга Мебель» в Казани. В ДТП пострадали два водителя и два кондуктора, их госпитализировали в 7-ю горбольницу. Один из водителей находился в тяжелом состоянии.

Сейчас, чтобы спасти ногу пострадавшего, травматологи и сосудистые хирурги проводят 50-летнему мужчине экстренную операцию. 

КВ
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