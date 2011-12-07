Ян Кербес: Надо присмотреться к материалу, и вы увидите его новые свойства

Три дня на двух площадках происходили различные знакомства, обмен идеями, были представлены интересные кейсы от действующих компаний в сфере разумного потребления биоресурсов и так далее.

Открылся фестиваль с ЭкоНетворкинга, организатором которого выступили «Зеленый драйвер» и Meet-Up «На районе». Такой необычный формат встречи позволил экоактивистам и экопредпринимателям обменяться опытом и найти партнеров для своих инициатив. Придумал и провел мероприятие основатель движения «Зеленый драйвер» Роман Саблин.

Гостей мероприятия Meet-Up «На районе», которое прошло в субботу в здании фабрики Алафузова, своими выступлениями вдохновил медиаменеджер, продюсер, документалист, со-основатель платформы «Такие Дела» Сергей Карпов и ведущий экоблогер России, экоконсультант бизнеса, специалист по эко-брендингу Роман Саблин.

На панельной сессии «Устойчивость в большом городе» свои кейсы представили эксперты от бизнеса и общественных инициатив — люди с разным опытом и взглядом на решение эко и социальных задач. К примеру, представители инклюзивной студии «Э-моция» рассказали, как проверяют общественные места на безбарьерность и доступность для всех граждан, в том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники движения «ЭкоЛогично Казань» проконсультировали желающих на предмет «озеленения» бизнеса.

Также участники мероприятия получили возможность ознакомиться с проектом первого в Татарстане многоквартирного жилого дома (возводимого девелопером «Унистрой») с альтернативными источниками энергии — экодома в жилом комплексе «Царево Village». Жильцы этого дома смогут уменьшить свой экослед, а альтернативные источники энергии помогут им экономить на услугах ЖКХ.

После презентаций, гости мероприятия смоги высказать свое мнение и впечатление о представленных проектах.

Завершился фестиваль мероприятием в воскресенье. Ожидалось, что в этот день гости мероприятия своими глазами смогут увидеть, как за считанные минуты преображаются неиспользуемые материалы, к примеру, автопокрышки превращаются в уютные кресла. Но по некотором обстоятельствам главный гость фестиваля — немецкий архитектор и дизайнер Ян Кербес не смог прибыть в Россию и встречу с ним перенесли в онлайн-формат. Но это не испортило впечатление от общения. Благодаря Яну, происходит виртуозное преображение неиспользуемых материалов — автопокрышек, ящиков, старых матрасов и прочего, в нечто эстетически и практически ценное. Его опыт уже давно применяется в разных мировых столицах.

Как рассказал гостям мероприятия Ян Кербес, надо внимательно присмотреться к неиспользуемому материалу, и тогда станут очевидны его новые свойства и возможности.

«С казанцами я хотел поделиться опытом, который копил двадцать лет. Все возможно, если в это веришь. Из двух старых автопокрышек можно сделать за минуту удобный стул, и это лишь одно из множества изобретений, в котором участвуют неиспользуемые больше материалы», — рассказал Ян Кербес.

По его словам, каждый европеец ежедневно потребляет два литра чистой воды. Каждый человек может обзавестись своей первой экопривычкой. Для этого надо приобрести пластиковую многоразовую бутылку и тогда, со временем, удастся сократить количество производимой пластиковой тары.

«Когда вы что-то покупаете в магазине, надо думать не только о приобретаемом продукте, но и о его упаковке. Надо приучить себя приобретать товары в стеклянных, бумажных и картонных упаковках, что позволит сделать еще один глобальный шаг на пути к экологичности», — рассказал гость фестиваля.

«Материал надо понимать, слушать и смотреть, тогда начнет открываться его новые удивительное назначение», — сказал Ян Кербес.

Напомним, в рамках Года Германии в России пройдет серия мероприятий, которые расскажут о многообразии жизни в Германии, о языке и культуре и обществе. Мероприятия призваны укрепить отношения России и Германии в сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий. Meet-Up «На районе» также входит в программу Российско-Германского перекрёстного года «Экономика и устойчивое развитие» 2020-2022.