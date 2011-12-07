Сельские библиотеки Татарстана получат 1,5 тыс. новых книг

Сельские библиотеки Лениногорского, Бавлинского и Бугульминского районов Татарстана получат 1,5 тыс. новых книг 19 июня, сообщают организаторы акции «Марафон добра для сельских библиотек».

Ранее первую партию книг доставили Сармановского района РТ. Библиотечные фонды пополнились произведениями русской классической литературы и книгами о Великой Отечественной войне и работами современных авторов.

Акция «Марафон добра для сельских библиотек» стартовала 25 февраля этого года при поддержке «Молодежки ОНФ», Ассоциации учителей родных и государственных языков, а также издательского холдинга «ЭКСМО-АСТ» и других.

В первом этапе проекта участвуют семь российских регионов: Татарстан, Дагестан, Иркутская, Ростовская, Воронежская, Липецкая и Ярославская области.