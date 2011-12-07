Для детей, находящихся на лечении в психоневрологическом санатории в Казани, будет организован Сабантуй

Для детей, проходящих лечение в Республиканском детском психоневрологическом санатории, пройдёт праздник Сабантуй. Праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню медицинского работника, пройдёт 18 июня в 10:00. В качестве приглашённых знаменитостей, для детей выступит группа «СалаваТік». Группа «СалаваТік» – видеопроект журнала «Салават купере», созданный на основе «Татмедиа JUNIOR».

Сообщается, что программа праздника будет состоять из конкурсов, игр и концерта, в котором для детей выступят группа «СалаваТік». Организаторами мероприятия выступят детские журналы «Салават купере» и «Сабантуй».

Почётными гостями на празднике станут Шамиль Садыков (генеральный директор АО «Татмедиа»), Раис Хабиров (Главный врач Республиканского детского психоневрологического санатория), Зиля Хуснутдинова (главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй»).