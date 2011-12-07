Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов стал выпускником кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. С выпускниками в режиме видеоконференции встретился Президент РФ.

Фаттахов отметил, что обучение стало новым этапом в его развитии, за это время он сумел познакомиться с людьми, которые хотят и могут менять жизни людей к лучшему. Он также выразил уверенность, что ему удастся внести большой вклад в развитие страны в целом.

За время обучения выпускники ознакомились с лучшими управленцами и проходили стажировку в разных регионах страны.