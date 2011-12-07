Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Фаттахов стал выпускником кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС

Министр по делам молодежи РТ вместе с другими выпускниками встретился с Владимиром Путиным.

Министр по делам молодежи Дамир Фаттахов стал выпускником кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. С выпускниками в режиме видеоконференции встретился Президент РФ.

Фаттахов отметил, что обучение стало новым этапом в его развитии, за это время он сумел познакомиться с людьми, которые хотят и могут менять жизни людей к лучшему. Он также выразил уверенность, что ему удастся внести большой вклад в развитие страны в целом.

За время обучения выпускники ознакомились с лучшими управленцами и проходили стажировку в разных регионах страны.  

КВ
Лента новостей