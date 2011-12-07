Приключения клеща Виталика: сколько стоит извлечь кровососа и проверить на опасные инфекции

В Татарстане 30 районов, в том числе города Казань и Набережные Челны, свойственны для обитания клещей, переносящих энцефалит. А вся территория республики целиком является пригодной для переносчиков иксодового клещевого боррелиоза. Об этом изданию рассказали в Управлении Роспотребнадзора по республике.

С начала сезона активности клещей и по данным на 10 июня в Татарстане с жалобами на укусы обратились почти 3,5 тысяч человек, среди который около тысячи детей до 14 лет. Этот показатель ниже прошлогоднего, когда клещей извлекли из 4 131 жители. Интересно, что укусы были во всех районах республики, кроме Кайбицкого. Среди таких обратившихся и житель Казани Дмитрий (имя изменено).

Знакомство с Виталиком

«Я был на даче, сейчас многие на дачах клещей цепляют. То, что меня укусил клещ, я сначала не заметил, хотя казалось бы — на самом видном месте. На ухе у меня его увидели друзья. Он был совсем небольшой, значит, на мне сидел недолго. Решил назвать его Виталиком, раз уж он выбрал меня», — шутит Дмитрий.

По поводу дач Дмитрий оказался прав. По данным Управления Роспотребнадзора, больше 37% укушенных «поймали» клещей именно на дачах, 28% в лесах, 16% в лугах и 10% на подсобных хозяйствах.

Ведомство заявило, что лаборатории, который проводят анализ клещей на предмет возбудителей, сейчас в готовности. По состоянию на 10 июня проверены 913 членистоногих, снятых с жителей Татарстана. В 222 был возбудитель боррелиоза, а в 1 клеще нашли энцефалит.

В 2019–2020 годах и за пять месяцев этого года заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Казани не зарегистрировано. А вот случаев боррелиоза в прошлом году было 18, за пять месяцев этого года — восемь.

«Если обнаружен присосавшийся клещ, то извлечь его следует в травматологическом пункте или поликлинике по месту жительства. При отсутствии возможности обратиться за медицинской помощью, снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания», — отмечают в ведомстве.

Дмитрий после обнаружения «нового друга» тоже срочно отправился в город, чтобы обратиться в травмпункт. В коридорах учреждения своей очереди на приём, говорит Дмитрий, ждала ещё одна жертва дачи — пенсионерку клещ укусил в область поясницы.

Процедура удаления заняла буквально пару минут — сотрудница травмпункта извлекла его с помощью пинцета. Больше времени ушло на заполнение документов, рассказывает Дмитрий. Извлекли клеща, конечно, бесплатно.

Если нет возможности добраться до больницы, Роспотребнадзор дает такие рекомендации:

Использовать пинцет, если его нет — обернуть пальцы чистой марлей

Захватить клеща как можно ближе к ротовому аппарату

Держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть клеща вокруг оси и извлечь

Место укуса продезинфицировать, вымыть руки с мылом

Если на месте укуса осталась черная точка (ротовой аппарат остался в коже) обработать 5% йодом и ждать естественного удаления

Судьба Виталика

В травмпункте после удаления клеща выдают членистоногого на руки в закрытой банке. А далее Дмитрию с Виталиком пришлось пройти некоторый квест. Итак, при укусе и извлечении клеща пациенту нужно будет обратиться в свою поликлинику для дальнейшего наблюдения. Для живности же предусмотрен новый дом — в Казани это «Центр гигиены и эпидемиологии в Татарстане» на улице Сеченова, дом 13а. Там работает заборный пункт, но только по будням. Исследования же целесообразно проводить не позднее 3 суток с момента предполагаемого присасывания. Это связано с тем, что против клещевого энцефалита иммуноглобулин необходимо ввести не позднее 4 суток.

«Виталик „познакомился“ со мной в субботу. Поэтому, когда мне его выдали в банке и предупредили, что лучше сдать его на анализы в течение 72 часов, я решил все же дождаться лаборатории Центра на Сеченова и пойти туда в понедельник. Время у меня было. Всё это время клещ ползал в банке. А в 9 утра в понедельник я его сдал», — говорит Дмитрий.

Если же ситуация затрудняется длинными выходными или праздничными днями, то клеща нести нужно в медицинскую организацию по месту жительства или в ту, которая имеет договор с центром на исследование членистоногих.

За знакомство с Виталиком Дмитрию пришлось заплатить только кровью, а вот за расставание — кровными. Исследовать клеща на 2 возбудителя обойдётся в 1 500 рублей, на 4 инфекции — 2 000 рублей.

Родственники Виталика в Казани

В это же время казанцы жалуются, что замечали клещей на детских площадках. В частности, Писатель Олег Волков на своей странице в Facebook опубликовал информацию о том, что после прогулки близ дома он снял со своей собаки клеща.

«На следующий день всё повторилось. Возникла гипотеза, а не на площадке ли они живут? Так как на тротуаре они вряд ли обитают. Решил провести эксперимент. Пустил собаку гулять утром по детской площадке. Как результат — 3 клеща. Одного нашел у себя. Причина: детские дворовые площадки и клумбы в отличие от парков и скверов химикатами не обрабатываются. То ли по причине безопасности детей, то ли обычная халатность. Людей (пищи) полно. Вот и результат. Будьте бдительны», — рассказал возмущенный казанец в соцсети.

Волков отметил, что двор, о котором он пишет, находится на улице Меридианной.

«Обработку придомовой территории многоквартирных домов от клещей и комаров должны осуществлять специализированные организации по заявке от управляющей организации. Данные работы управляющая организация проводит за счет статьи счет-фактуры „Дератизация и дезинсекция“ и входят в минимальный перечень оказания услуг по надлежащему содержанию многоквартирных домов. Собственник должен оставить в управляющей организации заявку о необходимости проведения обработки придомовой территории от комаров и клещей», — рассказали «Казанским ведомостям» в Центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ.

Чем опасны боррелиоз и энцефалит?

Клещевой боррелиоз передается человеку через укус. Инкубационный период составляет от 2 до 30 дней, в среднем — 2 недели. В 70% случаев на месте укуса появляется покраснение кожи. Постепенно пятно увеличивается до 1-10 см. Без лечения она сохраняется 2-3 недели, после чего исчезает. Отмечается головная боль, озноб, тошнота, лихорадка, слабость, утомляемость, сонливость.

Без лечения болезнь прогрессирует и переходит в хроническую, а в ряде случаев может привести к инвалидности.

Клещевой вирусный энцефалит — это острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. От него можно полностью излечиться, но есть риски нарушения здоровья, инвалидности и смерти.

Скрытый инкубационный период 10-14 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры вплоть до 39 градусов, тошнотой, рвотой. Присутствуют мышечные боли, чаще всего в области шеи и плеч, конечностей, а также в грудном и поясничном отделе спины.

«Заражению восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу», — отмечают в Управлении Роспотребнадзора.

Защита от родственников Виталика

В случае с энцефалитом можно сделать профилактическую прививку. Особенно это актуально для тех, кто проводит время на территории, где характерно присутствие переносчиков болезни. Профилактикой в случае с боррелиозом является использование антибиотиков.

Для защиты от клещей необходимо использовать одежду, которая не позволит клещу проползти под нее, особенно в районе воротника, рукавов и щиколоток. Для этого нужны длинные рукава, укрепленные резинкой, а брюки придется заправить в носки и сапоги. Голову и шею рекомендуется закрыть косынкой.

На одежду нужно нанести специальное отпугивающее и уничтожающее клещей средство. Во время прогулки в сезон активности членистоногих стоит каждые 15 минут осматривать одежду или просить близких приглядеться, не ползёт ли по вам клещ. Домашних животных проверяем после каждой прогулки.

По состоянию на 10 июня противоклещевые обработки в Татарстане проведены на 100% от запланированных территорий. Также проводится барьерная обработка от грызунов, которые переносят клещей, открытых территорий. Прививку от энцефалита получили 6 819 человек, в том числе 3 695 детей.