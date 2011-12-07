Комариное лето: когда закончится нашествие кровопийц на Казань

Ждите комариного лета

Это лето будет «комариным», об этом заявил доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев. Появление полчищ комаров связано с высокой температурой воздуха, объяснил он.

«Обычно во время расцвета черёмухи бывают заморозки, в этом году подобного похолодания не было, наблюдалась жаркая погода. Поэтому первые комары появились уже в начале мая. Таким образом, накопилась большая популяция этих насекомых, они к нам прилетели без потерь. В июле будет новое поколение комаров. Пик спадёт к концу июля — началу августа. При наступлении похолодания комары погибают», — сказал специалист.

Эксперт отметил, что казанцев больше всего беспокоит комар-пискун, который приспособился к городским условиям. Этот вид насекомых может размножаться в подъездах домов и даже в вашем аквариуме. Также в лесах Казани обитает и комар-кусака. Эти виды комаров неопасны для человека.

Шулаев напомнил, что людей кусают только самки комаров, которые напитываются кровью, а после начинают откладывать яйца. Также он посоветовал не расчёсывать место укуса — так оно быстрее заживет.

«Сколько бы люди ни страдали от комаров, эти насекомые необходимы природе. Они служат питанием для крупных видов животных, которым не угрожают хищники. Благодаря комарам в цепи питания участвует и человек. Комары сосут его кровь, а ими питаются птицы, другие насекомые и летучие мыши», — заключил Николай Шулаев.

От кровососов обработаны 162 водоёма

В пресс-службе республиканского Роспотребнадзора «Казанским ведомостям» рассказали, что обработка против «окрылённых стадий комаров» инсектицидами длительного действия территорий лесных массивов, полей, парков, скверов, детских садов и площадок, не проводится. Чтобы такое случилось, территория должна стать очагом инфекционных заболеваний — малярии или лихорадки Западного Нила.

Случаи заражения этими инфекциями, переносчиками которых являются комары, в республике в 2019–2020 годах и первые пять месяцев 2021 года не зарегистрированы.

«Обработки водоемов против личинок комаров проводятся по результатам энтомологического обследования (при выявление личинок комаров рода Anopheles, Culex I–II возраста). На контроле Управления находятся 670 анофелогенных водоемов (то есть тех, где комары откладывают яйца и где развиваются их личинки и куколки — прим. Ред.), в том числе по городу Казани — 152 водоема», — сообщили в ведомстве.

По результатам энтомологических обследований, на 10 июня в республике против личинок комаров обработаны 162 анофелогенных водоема.

В Роспотребнадзоре дали и советы, как защититься от комаров. Первой стала рекомендация ставить противомоскитные сетки на окнах и дверях, обрабатывать помещения инсектицидными аэрозолями, использовать электрофумигаторы, а на террасах, верандах и туристических палатках использовать инсектицидные спирали или стержни. Всегда надо внимательно читать инструкцию к средству, отметили в ведомстве.

«В нежилых помещениях для борьбы с окрыленными комарами кроме средств, разрешенных для обработки жилых помещений, возможно использование инсектицидных шашек, таблеток и спиралей», — уточнили в Роспотребнадзоре по РТ.

Жильцы домов против комаров

В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ РТ «Казанским ведомостям» пояснили, что на придомовых территориях обработкой от насекомых должны заниматься специальные организации, такие виды работ должны проводить за счет статьи счет-фактуры «Дератизация и дезинсекция» и входят в минимальный перечень оказания услуг.

Поэтому жильцам многоквартирных домов не стоит терпеть укусы на прогулках и жаловаться в соцсети. Стоит в первую очередь составить заявку на обработку двора и отнести её в управляющую компанию. Лучшим вариантом будет собрать подписи от других страдающих от кровопийц соседей.

«Собственник должен оставить в УО заявку о необходимости проведения обработки придомовой территории от комаров», — рассказали в организации.