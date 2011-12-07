Очутиться в 19-м веке сегодня легко

Художник Юрий Бердников рисовал экспресс-портреты в технике пастель тех, кто пожелал оставить для себя на память воспоминания о вечере. Всем женщинам было предложено сделать макияж в стиле 19-го века от известного визажиста Галины Ужаковой.

От ресторана «Небо Казани» гостям подавались любимые блюда поэта русской и французской кухни в современной подаче. Они угощались варениками, баранками, вареньем, окрошкой, закусками с сельдью и грибами под водочку, яблочным пирогом и коктейлями. Также для сыроманов была приготовлена дегустация из 10 видов сыра с прекрасным сопровождением благородного вина. А любимый напиток Пушкина лимонад оказался всем по душе.

Музыкальное сопровождение вечера обеспечил струнный квартет MoonLight, исполнивший произведения Чайковского, Глинки, Рахманинова. Оперная певица Мария Михайлова исполнила арию Ольги из оперы «Евгений Онегин» и романсы на стихи Пушкина. Украшением вечера стали балерины театра оперы и балета им. М.Джалилия, представившие фрагмент «Нимфы» из балета «Вальпургиева ночь» Шарля Гуно.

Конечно же, разговор о личности А.С.Пушкина вызвал бурный интерес. Филолог Галина Титова рассказала о кулинарных пристрастиях поэта, какие блюда и напитки были модными в светском обществе Петербурга в начале 19-го века, чем угощали в с. Михайловском. Для многих было открытием узнать, что такое калья и жженка и как их приготовить.

Как оказалось, очень сложно переводить произведения поэта на другие языки. О трудностях перевода онегинской строфы рассказала переводчик Елена Гаур и зачитала авторский перевод на английский язык. Тот же фрагмент из романа «Евгений Онегин» прочитал Оскар Юнусов, он же фронтмен группы GAUGA, на татарском языке.

Поскольку мероприятие проходило в «Апарт-отеле», который расположен на ул. Пушкина, для всех была любопытна история о появлении названия. Ее поведала гостям гид по Казани Кристина Бочарова. Она рассказала о пребывании поэта в Казани и о том, что улица получила свое имя в честь 100-летия поэта.

На протяжении всего вечера ведущий разыгрывал призы среди присутствовавших от партнеров вечера.

Площадку вечера украсили инсталляции и свечи - неизменный атрибут интерьера в 19-м веке.

В конце вечера всех гостей угостили праздничным тортом с портретом Пушкина! Каждый пожелал хозяйке проводить подобные вечера ежегодно.

Партнеры мероприятия:

семейная пекарня «Медом намазано», компании Sur, «Вода Сестрица», «Академи-Казань», Amore Candle, ТД «РОССИЧ», OOO «Фабрика здоровых продуктов», ювелирная галерея LUARA, ресторан Van Gogh и косметолог Эльза Давлетбаева.