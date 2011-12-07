Студентку казанского вуза не допускают к экзаменам из-за дредов и татуировок

Студентку первого курса магистратуры КазГИКа не допускают к экзаменам из-за несоответствующего внешнего вида. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказала сама учащаяся, пожелавшая остаться анонимной.

«Ко мне подошёл декан факультета и говорит, что меня нельзя допускать до экзамена из-за внешнего вида по приказу ректора. У меня должен был быть сегодня экзамен и зачёт, а меня просто не допустили за мой внешний вид», — сказала студентка.

По ее словам, ректор вуза Роза Ахмадиева запретила преподавателю принимать экзамен несмотря на то, что девушка должна была получить автомат. Объяснением этому послужил внешний вид студентки — синие дреды, татуировки и шорты. При этом так выглядит большинство учащихся вуза, отметила девушка.

Предвзятость со стороны Ахмадиевой возникла из-за конфликта, произошедшего ранее, считает студентка. Девушка опоздала на пару, и преподаватель отказалась ее пускать. Тогда магистрантка написала жалобу, после которой ректор запретила принимать у нее экзамены.

«Все началось с того, что я опоздала на пару не по своей причине. Я добиралась на общественном транспорте и получилось, что автобус опоздал. Я опоздала на 30 минут, но по уважительной причине. Преподаватель меня не пустила на занятие. К тому же я контрактник и учусь не на бюджете, эти пары я оплатила и могу там присутствовать», — отметила она.

Сейчас студентка планирует отчисляться из учебного заведения и поступать в другой вуз на новую специальность.

Напомним, это не первый конфликт вуза со студентами. Этой осенью учащиеся КазГИКа жаловались в социальных сетях, что им приходится посещать пары в полуразрушенном посещении.