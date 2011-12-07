Байкеров в России стало на треть больше

Популярность мотоциклов в России выросла на 34% за последние пять лет, сообщает автомобильный портал «Дром».

Согласно данным продажи этой двухколесной техники, средний возраст мотоцикла в России довольно приличный — 14 лет.

А вот самым старым мотоциклом, выставленным сейчас на продажу, стал М-72 «Ирбит» 1956 года выпуска. Примечательно, что самый молодой парк мотоциклов — в Томске и Кемерово, в этих городах средний возраст двухколесного друга — 5 лет. А самый возрастной мотопарк оказался в Иркутске, средний возраст тамошних мотоциклов — 16,6 лет, сообщают подробности специалисты автопортала.