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Хоккеисты «Ак Барса» вакцинировались от коронавируса

Сделать прививку решили не все игроки хоккейного клуба.

Сегодня, 17 июля, игроки, тренерский штаб и персонал «Ак Барса» получили первый компонент вакцины «Спутник V».

«В ближайшие двое суток команда тренироваться не будет — после вакцинации рекомендовано избегать физических нагрузок, поэтому „барсы“ возобновят подготовку к новому сезону 19 июля во второй половине дня», — пояснили в пресс-служба казанского клуба.

Привиться от COVID-19 решились не все игроки «Ак Барса». Сделать прививку вторым компонентом хоккеисты смогут не раньше, чем через три недели.

КВ
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