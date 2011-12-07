Хоккеисты «Ак Барса» вакцинировались от коронавируса

Сегодня, 17 июля, игроки, тренерский штаб и персонал «Ак Барса» получили первый компонент вакцины «Спутник V».

«В ближайшие двое суток команда тренироваться не будет — после вакцинации рекомендовано избегать физических нагрузок, поэтому „барсы“ возобновят подготовку к новому сезону 19 июля во второй половине дня», — пояснили в пресс-служба казанского клуба.

Привиться от COVID-19 решились не все игроки «Ак Барса». Сделать прививку вторым компонентом хоккеисты смогут не раньше, чем через три недели.