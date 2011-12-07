Ильшат Гафуров о росте цен на обучение в КФУ: «Дорожает все» ‎

Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров прокомментировал подорожание стоимости за обучение в вузе. О причинах он рассказал в программе‎ «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» на «Татарстан-24».

Гафуров напомнил, что в прошлом году на фоне появившейся коронавирусной пандемии власти страны рекомендовали не повышать цены на обучение.

«Дорожает все. Когда мы сдерживаем цены на какой-то период времени, дальше идет достаточно быстрый рост. Здесь произошло примерно то же самое. Два года цены на обучение повышались только на коэффициент инфляции, но зарплаты наших преподавателей росли», — подчеркнул он.

Также ректор сообщил, что студенты КФУ могут взять беспроцентный кредит на обучение. Одну часть процентов покрывает государство, а другую — сам вуз. Погашать его учащиеся смогут через год после окончания вуза. Сейчас такой возможностью воспользовались более 290 человек.