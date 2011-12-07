Лимонады не из лимонов: 5 мест в Казани, где можно освежиться необычными напитками

Cuba Libre

Бар специализируется на латиноамериканской кухне. Атмосфера, музыка и декор также соответствуют Карибскому побережью.

Лимонад маракуйя-имбирь

200 руб.

В состав входит сироп из имбиря собственного приготовления, натуральное пюре из маракуйи и содовая. Получается полезный и освежающий напиток.

Адрес: Баумана, 58

Режим работы: 12:00 — 00:00

Телефон: 8 (943-25) 3-55-32

https://www.instagram.com/cubalibre.kazan/

Соль

Бар «Соль» — это уютное место с летней верандой, где кроме доступных завтраков и обедов можно послушать живую музыку от инди-рока до хауса.

Базиликовый смузи

250 руб.

Бестселлер летнего сезона. В составе: базилик, банан, пюре маракуйя, ананасовый сок и много льда (лед служит связующим звеном).

Малиновый лимонад (алк., б/а)

280/200 руб.

Домашний малиновый лимонад, алкогольная версия с джином.

Адрес: Профсоюзная, 22

Режим работы: 11:00 — 00:00

Телефон: 8 (943-25) 8-62-82

https://www.instagram.com/solkzn/?hl=ru

Zero

Формат бара подразумевает свободное перемещение по всему пространству как с едой, так и с напитками, поэтому используется легкая и удобная подача еды, актуальная для стран Азии. И еще одна особенность — использование биоразлагаемой одноразовой посуды.

Лимонад малина-базилик

260 руб

Освежающий лимонад на основе малинового кордиала с травянистой нотой сочного базилика.

Адрес: Профсоюзная, 3

Режим работы: 18:00 — 00:00

Без брони

https://www.instagram.com/zerobar.kzn/

More & More

Морской ресторан, в меню которого представлено более 15 разделов с рыбой и морепродуктами. Особое внимание стоит уделить блюдам, приготовленным в собственной печи и смокере. Также главная фишка ресторана открытый raw-бар и ледник со свежей выкладкой рыбы и морепродуктов.

Лимонад яблоко-бузина

420 руб./360 мл

В состав входит сок яблок, сироп бузина, имбирный эль и лимон.

Адрес: Чернышевского, 8

Режим работы: 12:00 — 00:00

Телефон: 8 (84-32) 31-80-92

https://www.instagram.com/more.more.rest/

Green Dog

Небольшое уютное кафе, где мебель, аксессуары — все сделано своими руками. В меню только домашняя и свежая пища, никаких полуфабрикатов. Классическая европейская кухня, много блюд для вегетарианцев. Можно заказать травяной чай из 23 трав, которые бабушка владельца кафе собирала в окрестностях Казани.

Green Dog

99 руб.

Натуральный морс из пряных трав, состав которого остается для посетителей тайной.

Адрес: Бутлерова, 45

Режим работы: 09:00 — 23:00

Телефон: 8 (84-32) 45-42-45

https://www.instagram.com/green_dog_kzn/?hl=ru

Рецепт освежающего летнего коктейля Бэзил

На одну порцию:

20 г базилика с веточками

20 мл сахарного сиропа

20 мл фреша лимона

120 мл газированной воды

В баночке или в шейкере раздавить веточки базилика, добавить сахарный сироп, лимонный фреш и лед. Закрыть крышку и трясти. Процедить в бокал со льдом и добавить газировку.