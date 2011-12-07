Лимонады не из лимонов: 5 мест в Казани, где можно освежиться необычными напитками

Адрес редакции: 420066, г. Казань,
ул. Чистопольская, д. 5
Бар специализируется на латиноамериканской кухне. Атмосфера, музыка и декор также соответствуют Карибскому побережью.
Лимонад маракуйя-имбирь
200 руб.
В состав входит сироп из имбиря собственного приготовления, натуральное пюре из маракуйи и содовая. Получается полезный и освежающий напиток.
Адрес: Баумана, 58
Режим работы: 12:00 — 00:00
Телефон: 8 (943-25) 3-55-32
https://www.instagram.com/cubalibre.kazan/
Бар «Соль» — это уютное место с летней верандой, где кроме доступных завтраков и обедов можно послушать живую музыку от инди-рока до хауса.
Базиликовый смузи
250 руб.
Бестселлер летнего сезона. В составе: базилик, банан, пюре маракуйя, ананасовый сок и много льда (лед служит связующим звеном).
Малиновый лимонад (алк., б/а)
280/200 руб.
Домашний малиновый лимонад, алкогольная версия с джином.
Адрес: Профсоюзная, 22
Режим работы: 11:00 — 00:00
Телефон: 8 (943-25) 8-62-82
https://www.instagram.com/solkzn/?hl=ru
Формат бара подразумевает свободное перемещение по всему пространству как с едой, так и с напитками, поэтому используется легкая и удобная подача еды, актуальная для стран Азии. И еще одна особенность — использование биоразлагаемой одноразовой посуды.
Лимонад малина-базилик
260 руб
Освежающий лимонад на основе малинового кордиала с травянистой нотой сочного базилика.
Адрес: Профсоюзная, 3
Режим работы: 18:00 — 00:00
Без брони
https://www.instagram.com/zerobar.kzn/
Морской ресторан, в меню которого представлено более 15 разделов с рыбой и морепродуктами. Особое внимание стоит уделить блюдам, приготовленным в собственной печи и смокере. Также главная фишка ресторана открытый raw-бар и ледник со свежей выкладкой рыбы и морепродуктов.
Лимонад яблоко-бузина
420 руб./360 мл
В состав входит сок яблок, сироп бузина, имбирный эль и лимон.
Адрес: Чернышевского, 8
Режим работы: 12:00 — 00:00
Телефон: 8 (84-32) 31-80-92
https://www.instagram.com/more.more.rest/
Небольшое уютное кафе, где мебель, аксессуары — все сделано своими руками. В меню только домашняя и свежая пища, никаких полуфабрикатов. Классическая европейская кухня, много блюд для вегетарианцев. Можно заказать травяной чай из 23 трав, которые бабушка владельца кафе собирала в окрестностях Казани.
Green Dog
99 руб.
Натуральный морс из пряных трав, состав которого остается для посетителей тайной.
Адрес: Бутлерова, 45
Режим работы: 09:00 — 23:00
Телефон: 8 (84-32) 45-42-45
https://www.instagram.com/green_dog_kzn/?hl=ru
На одну порцию:
20 г базилика с веточками
20 мл сахарного сиропа
20 мл фреша лимона
120 мл газированной воды
В баночке или в шейкере раздавить веточки базилика, добавить сахарный сироп, лимонный фреш и лед. Закрыть крышку и трясти. Процедить в бокал со льдом и добавить газировку.