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Лимонады не из лимонов: 5 мест в Казани, где можно освежиться необычными напитками

Базилик, бузина, маракуйя, травы — что еще добавляют в летние напитки заведения Казани? А также рецепт коктейля от бармена из «Культа», который можно приготовить в домашних условиях. 

Cuba Libre

Бар специализируется на латиноамериканской кухне. Атмосфера, музыка и декор также соответствуют Карибскому побережью. 

Лимонад маракуйя-имбирь

200 руб.

В состав входит сироп из имбиря собственного приготовления, натуральное пюре из маракуйи и содовая. Получается полезный и освежающий напиток. 

Адрес: Баумана, 58

Режим работы: 12:00 — 00:00

Телефон: 8 (943-25) 3-55-32 

https://www.instagram.com/cubalibre.kazan/ 

Соль

Бар «Соль» — это уютное место с летней верандой, где кроме доступных завтраков и обедов можно послушать живую музыку от инди-рока до хауса. 

Базиликовый смузи

250 руб.

Бестселлер летнего сезона. В составе: базилик, банан, пюре маракуйя, ананасовый сок и много льда (лед служит связующим звеном). 

Малиновый лимонад (алк., б/а)

280/200 руб.

Домашний малиновый лимонад, алкогольная версия с джином. 

Адрес: Профсоюзная, 22

Режим работы: 11:00 — 00:00

Телефон: 8 (943-25) 8-62-82 

https://www.instagram.com/solkzn/?hl=ru 

Zero

Формат бара подразумевает свободное перемещение по всему пространству как с едой, так и с напитками, поэтому используется легкая и удобная подача еды, актуальная для стран Азии. И еще одна особенность — использование биоразлагаемой одноразовой посуды. 

Лимонад малина-базилик

260 руб

Освежающий лимонад на основе малинового кордиала с травянистой нотой сочного базилика. 

Адрес: Профсоюзная, 3

Режим работы: 18:00 — 00:00

Без брони

https://www.instagram.com/zerobar.kzn/ 

More & More

Морской ресторан, в меню которого представлено более 15 разделов с рыбой и морепродуктами. Особое внимание стоит уделить блюдам, приготовленным в собственной печи и смокере. Также главная фишка ресторана открытый raw-бар и ледник со свежей выкладкой рыбы и морепродуктов. 

Лимонад яблоко-бузина

420 руб./360 мл

В состав входит сок яблок, сироп бузина, имбирный эль и лимон. 

Адрес: Чернышевского, 8

Режим работы: 12:00 — 00:00

Телефон: 8 (84-32) 31-80-92 

https://www.instagram.com/more.more.rest/ 

Green Dog

Небольшое уютное кафе, где мебель, аксессуары — все сделано своими руками. В меню только домашняя и свежая пища, никаких полуфабрикатов. Классическая европейская кухня, много блюд для вегетарианцев. Можно заказать травяной чай из 23 трав, которые бабушка владельца кафе собирала в окрестностях Казани. 

Green Dog

99 руб.

Натуральный морс из пряных трав, состав которого остается для посетителей тайной. 

Адрес: Бутлерова, 45

Режим работы: 09:00 — 23:00

Телефон: 8 (84-32) 45-42-45 

https://www.instagram.com/green_dog_kzn/?hl=ru 

Рецепт освежающего летнего коктейля Бэзил

На одну порцию:

20 г базилика с веточками

20 мл сахарного сиропа

20 мл фреша лимона

120 мл газированной воды

В баночке или в шейкере раздавить веточки базилика, добавить сахарный сироп, лимонный фреш и лед. Закрыть крышку и трясти. Процедить в бокал со льдом и добавить газировку.

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